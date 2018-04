Maria Callas'ın hayatı film oluyor!

Operanın efsanevi ismini beyaz perdede Oscar ödüllü Meryl Streep canlandıracak.

Opera dünyasının efsanevi isimlerinden Maria Callas'ın hayatı film oluyor.



Yunan asıllı sopranoyu beyazperdede Oscar ödüllü ünlü oyuncu Meryl Streep canlandıracak. HBO Film Şirketi, Terrence McNally'nin 1996'te Tony Ödülü'ne layıK görülen "Master Class" adlı oyununundan beyaz perdeye uyarlanacak filmi, Mike Nichols'ın yöneteceğini açıkladı. Streep ve Nichols daha önce de "Silkwood", "Heatburn" ve "Postcards from the Edge" adlı filmlerde birlikte çalışmıştı. New York'ta 2 Aralık 1923'te doğan Maria Callas, Atina Konservatuvarı'nı bitirdikten sonra Yunanistan Ulusal Operası'nda küçük bir rolle

kariyerine başlamıştı. "Madam Butterfly" ve "Tristan und Isolde" operalarındaki performansı ile ün kazanan Callas'ın yıldızı, 1947'de "Verona"daki rolü ile parlamıştı. Çağının en iyi opera sanatçılarından biri kabul edilen Callas, "La Divina" unvanına layık görülmüştü.



1957'de Yunan armatör Aristotle Onassis ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelen Callas, 1977'de 53 yaşındayken ani bir kalp krizi geçirerek hayata veda etmişti.