Masterchef ne zaman devam edecek? Altın kupa finali ne zaman?
MasterChef Türkiye All Star "Altın Kupa" heyecanı devam ederken, programın 7 Ocak 2026 Çarşamba günü yayın akışında yer almaması izleyicilerde merak uyandırdı. Yarışmanın neden yayınlanmadığı ve final takvimiyle ilgili detaylar netleşti. Peki Masterchef ne zaman devam edecek? Altın kupa finali ne zaman?
MasterChef Türkiye All Star, Survivor 2026'nın başlamasıyla birlikte TV8 yayın akışında dönüşümlü bir düzene geçti. Haftanın ilk günlerinde Survivor All Star ekranlara gelirken, MasterChef'in Altın Kupa final maratonu için farklı bir yayın takvimi belirlendi.
Altın Kupa yolunda en büyük avantajı sağlayan ilk altın ceketin sahibi, 30 Aralık 2025 tarihinde yapılan zorlu etapların ardından belli oldu. Gecenin sonunda şeflerden aldığı 44 puanla rakiplerini geride bırakan Hasan Biltekin, ilk altın ceketi giyerek finalist olma yolunda dev bir adım attı.
Altın Ceket Yarışı (9 - 11 Ocak)
9 Ocak Cuma, 10 Ocak Cumartesi ve 11 Ocak Pazar akşamları TV8 ekranlarında yayınlanacak bölümlerde 2, 3 ve 4. altın ceketlerin sahipleri belli olacak. Bu üç gün boyunca yarışmacılar, şeflerin en zorlu tabaklarını yaparak en yüksek puanı toplamak için ter dökecekler.
Finalistlerin Netleşmesi (16 - 17 Ocak)
Ceketlerini giyen şanslı isimler, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde son büyük sınavlarına çıkacaklar. Bu etapların sonunda Altın Kupa için yarışacak asıl finalistler belirlenmiş olacak.