MasterChef'te Somer Sivrioğlu'ndan uyuyan yarışmacıya tepki: Saygısızlık

MasterChef All Star'ın dün yayınlanan bölümünde şef Somer Sivrioğlu, stüdyoda diğer arkadaşları yarışırken uyuyan yarışması Sergen'e tepki gösterdi.

"Bu yaptığın saygısızlık"

Sergen'i uyaran Sivrioğlu, "Bu yaptığın saygısızlık" dedi. Daha önce de birçok kez stüdyoda uyuyan Sergen'e tepki gösteren Sivrioğlu, "Günaydın Sergen. Gene mi uyudun?" dedi. Sergen de "Yok şefim, hastayım biraz. Rahatsızım, yorgunum" cevabını verdi.

"Burada uyuma olayını bitirmemiz lazım"

Sivrioğlu, "Bir şey söyleyeceğim. Siz yemek yaparken ben şuraya geçip uyusam ne düşünürsün benim hakkımda? Diğer arkadaşlara saygısızlık oluyor bence. Rahatsızsan sağlık ekibinden arkadaşımız var onu çağır. Gerekirse git arkaya dinlen. Ama burada uyuma olayını bitirmemiz lazım. Arkadaşlarınıza saygısızlık. Burada yarışan insanlar var" ifadelerini kullandı.