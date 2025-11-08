MasterChef'te veda günü! 8 Kasım MasterChef eleme potasında kimler var?
MasterChef Türkiye'de haftanın en kritik anı olan ve elenecek ismin belirleneceği 8 Kasım Cumartesi akşamı (bugün) ekranlara geliyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonucunda belli oldu.
MasterChef Türkiye'de haftanın en zorlu ve heyecanlı gecesi olan eleme akşamı, yani 8 Kasım Cumartesi günü (bu akşam), yarışmacıları tezgah başına getiriyor. Hafta boyunca takım oyunları ve bireysel dokunulmazlık mücadelelerinde belirlenen altı pota adayı, MasterChef hayallerine devam edebilmek için kıyasıya bir mücadele verecek.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
- Gizem
- Çağlar
- Muratcan
- Sümeyye
- Furkan
- Onur
- Sezer
MasterChef Türkiye'de eleme gecesi, yarışmacıların kaderini belirleyecek iki aşamalı bir mücadeleyle başladı. İlk turda eleme potasındaki yarışmacılardan, ana malzeme olarak belirlenen şevketi bostanı kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Bu yaratıcılık oyununda başarılı olan isimler, doğrudan eleme potasından kurtularak güvende kalacak. Geriye kalan yarışmacılar ise MasterChef'e kimin veda edeceğini belirleyecek olan son bir oyunla yeniden tezgah başına geçecekler.
MasterChef kim elendi, belli oldu mu?
Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. Ancak henüz giden kişi belli olmadı.