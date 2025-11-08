MasterChef'te veda günü! 8 Kasım MasterChef eleme potasında kimler var?

MasterChef Türkiye'de haftanın en zorlu ve heyecanlı gecesi olan eleme akşamı, yani 8 Kasım Cumartesi günü (bu akşam), yarışmacıları tezgah başına getiriyor. Hafta boyunca takım oyunları ve bireysel dokunulmazlık mücadelelerinde belirlenen altı pota adayı, MasterChef hayallerine devam edebilmek için kıyasıya bir mücadele verecek.