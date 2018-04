Masters of Sex'in 2. sezonu çok yakında!

Geçtiğimiz yılın en başarılı dizilerinden birisi olarak gösterilen Masters of Sex 2. sezonuyla ekranlara fırtına gibi dönmeye hazırlanıyor

Dr. William Masters ve Virginia Johnson geri dönüyor! Geçtiğimiz sene Showtime ekranlarında başlayan ve ilk sezonuyla 2 dalda Altın Küre adaylığı kazanan Masters of Sex, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bir psikoterapi yöntemi olan modern cinsel terapinin kurucu ve uygulayıcıları William Masters ile Virginia Johnson'ın 60'lı yıllarda sebep oldukları cinsel devrim sürecini anlatan dizinin başrollerinde Michael Sheen ve Lizzy Caplan yer alıyor.



13 Temmuz Pazar akşamı dönecek dizinin 2. sezonundan yeni bir poster çalışması yayınlandı. 1950’lerin dergi kapaklarından esinlenen posterin üzerinde, "Their work is their passion" (İşleri, tutkularıydı.) yazmakta…