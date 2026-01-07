Masumiyet Müzesi ne zaman yayınlanacak? Netflix ilk fragmanla birlikte duyurdu
Orhan Pamuk'un ünlü eseri Masumiyet Müzesi, Netflix orijinal yapımı olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 6 Ocak 2026'da paylaşılan ilk fragman ve duyuruyla birlikte projenin detayları netleşti.
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un dünya çapında milyonlarca okura ulaşan ölümsüz eseri Masumiyet Müzesi, Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ay Yapım tarafından hayata geçirilen ve büyük merak uyandıran projeden gelen ilk tanıtım görüntüleri, 1970’lerin İstanbul atmosferini büyüleyici bir görsellikle günümüze taşıyor.
Yönetmenliğini Zeynep Günay’ın üstlendiği, senaryosunu ise Ertan Kurtulan’ın kaleme aldığı dizi, toplamda dokuz bölümden oluşan bir mini seri olarak tasarlandı. Hikâye, 1975 yılının İstanbul'unda varlıklı bir ailenin oğlu olan Kemal ile uzak ve yoksul akrabası Füsun arasında filizlenen, yıllara meydan okuyan ve eşyaların hatırasıyla örülü takıntılı bir aşkı konu alıyor.
Dizinin başrollerini yetenekli oyuncu Selahattin Paşalı ve genç yıldız Eylül Lize Kandemir paylaşırken, yapımcılığını Kerem Çatay üstleniyor. Netflix’in özel bir video ile duyurduğu yayın takvimine göre bu iddialı yapım, 13 Şubat 2026 tarihinde tüm dünyayla aynı anda izleyicinin beğenisine sunulacak. Romanın ruhuna sadık kalarak biriktirilen eşyaların ve yaşanmışlıkların hüzünlü öyküsünü anlatacak olan yapım, şimdiden yılın en çok beklenen yerli içerikleri arasında ilk sıraya yerleşti.
Masumiyet Müzesi Konusu
Orhan Pamuk'un dünyaca ünlü romanından uyarlanmış Masumiyet Müzesi, İstanbul'un zengin ailelerinden Kemal ile yoksul ve uzak akrabası Füsun'un 1970'lerde başlayan fırtınalı hikayesini anlatıyor. Füsun'a karşı hisleri için herkesi karşısına alan Kemal, genç kadının küpelerini, tokalarını hatta içtiği sigaraların izmaritlerini toplamaya başlar... Aşk başımıza bir kaza gibi gelen ve bizi yolumuzdan çıkaran bir takıntı ve bir acı mıdır, yoksa masum ve büyük bir mutluluk mu?