Mayıs ayı SineBellek filmleri

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Sinema tarihinin bol ödüllü filmlerini seyirciyle buluşturan "SineBellek" film gösterimleri Mayıs ayında da sürüyor

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı'nın düzenlediği Ankara Uluslararası Film Festivali'nde önceki yıllarda gösterilen ve seyircinin en çok ilgi gösterdiği filmlerden seçilen "SineBellek" gösterimlerinde bu ay, Fransız, Macar, Mısır ve Polonya sinemasından örnekler sunulacak. Biletler herkes için 10 TL olacak. Mayıs ayının ilk filmi Macar yönetmen Peter Gothar imzalı "Vurdumduymaz Vaska" (Haggyallogva Vaszka), gerçeküstü bir soyguncu öyküsü anlatıyor. Karlovy Vary Film Festivali, Macar Film Haftası ve Chicago Film Festivali’nden ödüllerle dönen film, masalla gerçeğin iç içe geçtiği, bu süreçlerin zaman zaman birbirlerinden güçlükle ayırt edilebildiği eğlenceli bir yapım. Filmin ardından Hasan Nadir Derin izleyicilerle bir "film okuması" gerçekleştirecek.

Gösterim tarihleri: 29 Nisan Salı – 1 Mayıs Perşembe. Kızılay Büyülü Fener Sineması, 19.00 seansları.



Mayıs ayının ikinci haftasında ise Fransız yönetmen Agnes Varda'nın "Nantes'li Jacquot" (Jacquot de Nantes) filmi gösterilecek. Yönetmen Varda, yine kendisi gibi ünlü yönetmen olan eşi Jacques Demy'nin yaşamından kesitler sunarak, 33 yıl birlikte yaşadığı bir sinemacıya olan aşkını ve saygısını gösteriyor. Sinemaya tutkulu bir çocuğun bunun için verdiği mücadelesinin hikayesi, aynı zamanda sinema üzerine en güzel yapıtlardan biri. Filmin ardından Doç. Dr. Aydan Özsoy izleyicilerle bir "film okuması" gerçekleştirecek.

Gösterim tarihleri: 6 – 8 Mayıs. Kızılay Büyülü Fener Sineması, 19.00 seansları.



Mayıs ayı gösterimleri, Mısırlı ünlü yönetmen Yusuf Şahin'in büyük felsefeci İbn-i Rüşd'ün yaşamından kesitler anlattığı filmi "Kader" (Al-massir – Destiny) ile sürecek. Endülüs'teki geleneksel ve baskıcı kültüre karşı mücadele veren İbn-i Rüşd'ün yaşamı günümüze de göndermelerle dolu. Baskı, dışlama ve sindirmelerin 12. yüzyıldan beri değişmeyen tarihi gözler önüne seriliyor. Amiens Uluslararası Film Festivali ve Kahire Film Festivali’nden ödüllerle dönen film, ayrıca 1997 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’ye aday gösterilmişti. Filmin ardından Yrd. Doç. Dr. Engin Delice ve Burak Şaman izleyicilerle bir "film okuması" gerçekleştirecek.

Gösterim tarihleri: 13 – 15 Mayıs. Kızılay Büyülü Fener Sineması, 19.00 seansları.



Polonyalı efsane yönetmen Andrzej Wajda, yine bir efsane ismin, İkinci Dünya Savaşı'nda küçük çocukları toplama kamplarından kurtarmak için mücadele eden öğretmen ve pediyatrist doktor Janusz Korczak'ın gerçek öyküsünden yola çıkarak bir sinema şöleni sunuyor. Film, yetimhane müdürü doktorun çocuklarını terk etmeyi reddederek onlarla birlikte çıktığı ölüm yolculuğunun çarpıcı, dramatik ve hüzün dolu öyküsünü şiirsel bir dille anlatıyor. “Korczak” filminin ardından Prof. Dr. Seçil Büker izleyicilerle bir "film okuması" gerçekleştirecek.

Gösterim tarihleri: 20 – 22 Mayıs. Kızılay Büyülü Fener Sineması, 19.00 seansları.



Mayıs ayının son filmi Macar sinemasının en önemli kadın yönetmenlerinden Marta Meszaros'un "günce üçlemesi"nin ikinci filmi olan "Sevgililerime Günce" (Naplo Szerelmeimnek – Diary for My Loves). Yönetmen Meszaros, yeniyetmelikten yetişkinliğe geçişini ve yönetmenliğe başlamasının öyküsünü Stalin rejiminin atmosferi çerçevesinde beyazperdeye yansıt��yor. 1987 Berlin Film Festivali'nde iki ödül birden kazanan film, kadınlık hallerine özel bir bakış açısı taşıyan yönetmenin en ilginç yapıtlarından biri. Filmin ardından Yrd. Doç. Dr. Sevgican Yağcı izleyicilerle bir "film okuması" gerçekleştirecek.

Gösterim tarihleri: 27 – 29 Mayıs. Kızılay Büyülü Fener Sineması, 19.00 seansları.