Maymun istilasına hazır mısınız?

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Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminden yepyeni bir poster daha yayınlandı

Yönetmenliğini Matt Reeves'in üstlendiği Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti, tüm dünya ile aynı anda 11 Temmuz tarihinde ülkemizde de izleyiciyle buluşacak! Filmden yayınlanan yeni posterdeyse Caesar liderliğindeki maymunlar savaş çığlıkları atmaya başlamış bile!



Genetiği değiştirilen Caesar'ın isyanından on yıl sonrasına sıçrayan filmde, asi maymun Caesar kendisine büyük bir ordu kurarken; dünyanın önde gelen bilim adamları da bu istilayı durdurmak için seferberliğe girişirler. Kıyamet sonrası San Fransisco'sunda geçen film, görsel anlamda da ilk filmin mirasına sahip çıkacak gibi görünüyor!



Yaz sezonunun iddialı yapımlarından biri olan filmin başrollerindeyse Andy Serkis, Keri Russell ve Gary Oldman gibi isimler yer alıyor!