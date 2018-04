Meg Ryan, How I Met Your Dad’in dış sesi olacak!

Meg Ryan, CBS’in How I Met Your Mother dizisinin yan dizisi How I Met Your Dad’in pilot bölümünün anlatıcısı olacak

How I Met Your Mother’da Bob Saget’nin Ted Mosby’nin (Josh Radnor) yaşlı halini seslendirmesi gibi, How I Met Your Dad’de de ünlü Hollywood yıldızı dizinin baş rol oyuncusu Greta Gerwig’in yaşlı halini seslendirecek. HIMD’de, Sally isimli boşanmış bir kadının (Greta Gerwig) çocuklarının babasını bulma öyküsü anlatılacak. Tiya Sircar, Anders Holm ve Nick D’Agosto, Sally’nin yakın arkadaş grubunu canladıracak.