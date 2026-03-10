Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok? Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?

TRT 1, 10 Mart Salı akşamı temsilcimiz Galatasaray’ın İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya geleceği kritik UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini canlı olarak ekranlara getirecek. Maç yayını nedeniyle dizinin yeni bölümü bu haftalık yayın akışından çıkarıldı.