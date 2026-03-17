Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı? Yeni bölüm saat kaçta?
TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, bir haftalık zorunlu aranın ardından bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafta (10 Mart) Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle yayınlanmayan dizi, heyecan dolu yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor.
Hem askeri deha hem de derin ihanetlerin iç içe geçtiği bir atmosferle izleyiciyi büyüleyen Mehmed: Fetihler Sultanı 72. yeni bölümü ile bu akşam 20:00de TRT 1 ekranlarında olacak. Sultan Mehmed’in "Ya diz çökecekler ya da baş verecekler!" diyerek başlattığı Bosna yürüyüşü, dizinin en kritik dönüm noktalarından biri oluyor.
Bölümün en acı olayı kuşkusuz Hüseyin Ağa’nın şehadeti oldu. Vlad Tepeş’in (Kazıklı Voyvoda) geride bıraktığı "kale" figürlü satranç taşı, Sultan Mehmed’e doğrudan bir meydan okumaydı. Bu suikastın ardından ordugahta yükselen "Kan isteriz!" feryatları, Sultan Mehmed’i hem yas tutan hem de devlet otoritesini korumak zorunda olan bir lider olarak çok zor bir sınavla baş başa bıraktı.
On binlerce Macar şövalyesinin Drina Kalesi’ni geri almak için yola çıkması, zamana karşı bir yarışı başlattı. Ancak Sultan Mehmed, sadece kılıçla değil zekasıyla da savaştığını bir kez daha kanıtladı:
Stratejik Deha: Balkan haritası üzerinde Drina’nın önemini vurgulayan Sultan, düşmanın sayıca üstünlüğünü boşa çıkaracak beklenmedik bir "ters köşe" plan kurdu.
İsyanı Bastırma: Yeniçerilerin taşan öfkesini dindirmek için kullandığı yöntem, ordunun disiplinini yeniden sağlarken düşmana karşı kenetlenmelerine vesile oldu.
Savaş meydanında Vlad ve Radu karşı karşıya geldiğinde beklenen kılıç darbeleri yerine Vlad’ın kardeşlik vurgusu yapan çarpıcı konuşması dengeleri değiştirdi. Ancak asıl tehlike içeriden geldi:
Karamanlı Süleyman’ın İhaneti: Vlad’ın yanındaki Süleyman’a ulaşan o gizemli mektup, Osmanlı ile Karaman arasındaki iplerin kopma noktasına geldiğini gösterdi. Süleyman'ın bu ihaneti, seferin kaderini doğrudan etkileyecek güçte.