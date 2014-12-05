Memati ezber bozacak!

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"Kurtlar Vadisi" nin Memati'si olarak tanınan oyuncu Gürkan Uygun, "Çakallarla Dans: Sıfır Sıkıntı" filminde komiser karakteriyle şaşırtacak.

Murat Şeker’in yönettiği “ Çakallarla Dans ” serisinin yeni filmi “Çakallarla Dans: Sıfır Sıkıntı”nın çekimleri sürüyor. Filmde “ Kurtlar Vadisi ”’nin Memati’si olarak tanınan oyuncu Gürkan Uygun, komiser karakteri izleyiciyi karşısına çıkacak. Mahalle jargonu olan, espirili, olayları hafife alıp kendi bakış açısıyla çözen cevval bir komiser olarak izleyiciyi şaşırtacak Gürkan Uygun, “Farklı bir karakterle izleyicinin önüne sinema perdesinde çıkacak olmak heyecan verici. 5 Aralık’ı merakla bekliyorum. Çok eğlenceli bir sette, çok keyifli bir ekiple çalışıyoruz. Bakalım izleyici ‘komiser’i nasıl bulacak” dedi.



“Çakallarla Dans” serisinin fenomen haline gelen ana karakterler Şevket Çoruh (Kayınço Gökhan), İlker Ayrık (Muhasebeci Servet), Timur Acar (Köfte Necmi) ve Murat Akkoyunlu’nun (Del Piero Hikmet) yanı sıra Derya Baykal ve kendisi gibi oyuncu olan kızı Derya Şensoy’un da rol aldığı “Çakallarla Dans: Sıfır Sıkıntı”da arkadaşlarının mutluluğu için her türlü yola başvuran çakalları; yine macera, aksiyon ve kahkaha dolu bir serüven bekliyor… Çakallarla Dans serisinin 3. Filmi olan, “Çakallarla Dans: Sıfır Sıkıntı” 5 Aralık 2014 tarihinde vizyona girecek.