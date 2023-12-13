Merakla beklenen 'Gaddar' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Yeni sezonda farklı projeleriyle ses getiren Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Gaddar’ çok yakında FOX’ta seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan dizinin senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor. Geçtiğimiz haftalarda çekimlere başlayan ‘Gaddar’ın ilk tanıtımı yayınlandı.

GADDAR'IN KONUSU NEDİR?

Çağatay Ulusoy’u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve şimdiden büyük bir merakla beklenen diziden yayınlanan ilk tanıtım dizinin sert dünyasına dair ipuçları veriyor.

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alan dizinin tanıtımına Erkin Koray’ın ‘Gaddar’ şarkısı eşlik ediyor.

GADDAR DİZİSİNİN İLK TANITIMI