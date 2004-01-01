Metin Akdülger’in favori filmleri

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‘Medcezir’in karizmatik yakışıklısı Metin Akdülger’in fantastik filmlerle dolu dünyasının favori üçlüsünü öğrendik.

SEN AYDINLATIRSIN GECEYİ

Yıl: 2013

“İnsanın varoluş problemi hakkında güzel muhabbeti olan çok naif Akhisarlı fantastik bir Shakespeare’le tanıştım.”



NOSFERATU: GECENİN HAYALETİ

NOSFERATU THE VAMPYRE

Yıl: 1979

“Klaus Kinski’nin Werner Herzog’la olan ilişkileri beni hep çok etkilemiştir. Klaus Kinski’yi Nosferatu olarak görmek beni çok heyecanlandırıyor. Adamın elini camın kestiği sahnede, adamın eline öyle bir bakar ki…”



YÜRÜYEN ŞATO

HOWL’S MOVING CASTLE

Yıl: 2004

“Hayao Miyazaki’nin dünyası ne kadar güzel ve dürüst. Bütün karakterlerin yolculukları ve netlikleri beni çok duygulandırıyor, bence gerçeklik bu. Sophie’nin Howl’un kalbini cadıdan istediği sahne, Calcifer ve Howl’un titreşimleri… Her izlediğimde kendimi çok Miyazaki hissediyorum.”