Mine Tugay Medcezir'le yollarını ayırdı!

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Güzel oyuncu Mine Tugay bazı anlaşmazlıklar yüzünden diziyle ilişiğini kesti.

Star Tv'de yayın hayatına başlayan ve ilgiyle izlenen Medcezir dizisinde Ender'i canlandıran Mine Tugay diziyle yollarını ayırma kararı aldı. Ender dizide Barış Falay'ın canlandırdığı Avukat Selim Serez'in eşi ve başarılı iç mimar rolündeydi. Diziden ayrılma sebebi ise; yeterince rol yazılmaması ve kendisi tarafından talep edilen zam olduğu dile getirildi. Yapım şirketinden olumlu yada olumsuz cevap henüz alınamadı.



Bu ayrılık haliyle dizide senaryo değişikliğine yol açacak. Mine Tugay'ın boşluğunu aynı karakter kisvesinde olmasa da, Kurt Seyit ve Şura'dan tanıdığımız Barones Lola’yı oynayan Aslı Orcan dolduracak. Aslı Orcan Medcezir’in sezon finalinde gazeteci rolüyle karşımıza çıkmıştı.



Medcezir, 13 Haziran Cuma günü sezon finaliyle ekranlara veda etmişti.