Minionlar geliyor!

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Çılgın Hırsız animasyonunun sevimli karakterleri "Minion"ların filmi geliyor

Başarılı bir gişe performansı yakalayan Çılgın Hırsız serisi, bu başarısını filmin küçük sarı karakterleri "Minion"lara borçlu.



Filmin ortaya çıkmasıyla birlikte bu küçük sevimli yaratıkların bir anda hayran kitlesi oluşmuş ve filmin önüne geçmişlerdir. Bunu fark eden yapımcılar ise "Minion"lar üzerinden bir çok ürün çıkarmış ve bunu satışından ciddi rakamlar elde etmişti. Bununla da yetinmeyen yapımcılar, bu sefer "Minion"lar üzerine kurgulan bir film çekmeye karar verdi.



Universal ve Illumination Entertainment tarafından hazırlanacak olan "Minion"lar filmi, 10 Temmuz 2015 tarihinde vizyona girecek. Bununla birlikte bu filmden sonra vizyona girecek olan Çılgın Hırsız 3 (Despicable Me 3) filminin ise 2017 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.