Miray Daner ve Mert Ramazan Demir'in dizisi "Bize Bir Şey Olmaz" kaç bölüm?
Disney+'ın 2026 yılındaki en iddialı yerli projelerinden biri olan, Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’i ilk kez bir araya getiren "Bize Bi'şey Olmaz", 25 Mart Çarşamba günü itibarıyla izleyiciyle buluştu. Peki "Bize Bir Şey Olmaz" kaç bölüm?
Sezonun en iddialı yerli yapımlarından biri olan, Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’i başrollerde buluşturan "Bize Bi’şey Olmaz", bugün (27 Mart 2026 Cuma) ilk 4 bölümüyle Disney+ kütüphanesindeki yerini aldı.
MF Yapım imzası taşıyan 8 bölümlük dizi, aşkın sadece iyileştirici değil, aynı zamanda yıkıcı ve takıntılı doğasına dair cesur bir anlatı sunuyor.
Dizinin Künyesi ve Yaratıcı Kadrosu
Dizinin arkasında, Türk televizyon tarihine damga vurmuş projelerin yaratıcı isimleri bulunuyor:
Senaryo: Pınar Bulut (Ezel, Mucize Doktor gibi işlerin kaleminden)
Yönetmen: Neslihan Yeşilyurt (Yasak Elma, Sadakatsiz)
Yapımcı: Asena Bülbüloğlu (MF Yapım)
Format: Toplam 8 bölüm (İlk 4 bölüm yayında)
Karakterler ve Oyuncu Kadrosu
Başrol oyuncularının uyumu şimdiden sosyal medyada büyük ses getirirken, yan kadroda da çok güçlü isimler yer alıyor:
Lal (Miray Daner) & Aktan (Mert Ramazan Demir): Birbirine gece ve gündüz kadar zıt ama kopması imkânsız iki aşık.
Kadronun Diğer İsimleri: Fırat Tanış, Ece Sükan, Yüsra Geyik, Sercan Badur, Derin Beşikçioğlu, İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay ve Yılmaz Bayraktar.