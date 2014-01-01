Modanın kitabını baştan yazmak: Mükemmel 14

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'A Perfect 14' adlı belgesel, kalıpları kırarak moda dünyasında ayakta durmaya çalışan büyük beden modellerin hikâyelerini anlatıyor

Elly Mayday, Laura Wells ve Kerosene Deluxe moda dünyasının içinde ayakta kalmaya çalışan üç model. Onları farklı kılansa büyük bedenleriyle, ‘sıfır beden’ meslektaşlarının yanında var olmaya çalışmak... Kanadalı sinemacılar James Early O’Brien ve Giovanna Morales Vargas’ın imza attığı ‘A Perfect 14’ (Mükemmel Bir 14 - 14, 42 bedene denk geliyor) adlı belgesel, bu üç büyük beden modelin, çok sıkı güzellik standartlarına sıkıştırılmış ve dar bakışlı bir anaakım medyanın algıları etrafında dönen moda endüstrisi içinde kendi kariyerlerini inşa etme sürecini izliyor. Belgeselde söz alan büyük beden modeller, sektörde yaşadıkları deneyimleri ve kilolarının ‘kabul görülebilir’ ölçülerin üzerinde olmasından dolayı karşı karşıya kaldıkları ayrımcılıkları anlatıyor. Belgeselin yaratıcıları film boyunca model ajansları, moda fotoğrafçılarıyla da kamuoyunun gözündeki ‘vücut imajı’ ve güzellik algısı üzerine konuşuyor. Filmde kendisinden ‘Kanada’nın en hızlı yükselen büyük beden modellerinden biri’ olarak söz edilen Elly Mayday karşılaştığı tüm zorlukların yanında bir de 25 yaşında kanser teşhisi almasından sonra yaşadığı zorlayıcı deneyimi paylaşıyor. Tedavi sürecinde hızla kilo kaybeden ve saçları dökülen genç model, hayallerini bir süreliğine askıya almış. Hastalığını alt ettikten sonra ise prestijli New York City model ajansıyla kontrat imzalamayı başarmış. Belgeselin bir diğer figürü olan Avustralyalı Laura Wells ise vücudu normlara uymadığı için ciddi endişeler yaşamış bir isim. Geldiği noktadaysa Plus Model dergisi tarafından ‘Yılın Kadını’ ilan edilmek ve Greenpeace elçisi seçilmek var... Kerosene Deluxe da okul yıllarında, kilosundan dolayı erkek çocuklar tarafından sık sık rahatsız edilmiş bir kadın. Deluxe kendisine sektöre asla kabul edilmeyeceğine dair söylenenlere inat neticede moda dünyasında başarılı bir kariyer örebilmiş. Belgeselde söz alan diğer modeller de kişinin kendi bedeninin sevmesinin önemli olduğuna vurgu yapıyor. Filmin yaratıcıları projenin post prodüksiyonunu yapabilmek için Indiegogo’dan destek topluyor