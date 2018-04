MTV Film Ödülleri sahiplerini buldu

"Hunger Games" (Açlık Oyunları) serisinin son filmi "Catching Fire" (Ateşi Yakalamak), müzik kanalı MTV tarafından düzenlenen film ödüllerinde "Yılın Filmi" seçildi.

MTV Film Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kazananlara patlamış mısır şeklindeki ödülleri verildi.



"Açlık Oyunları" filmindeki performansları, Jennifer Lawrence'a "En İyi Kadın Oyuncu" ve Josh Hutcherson'a da "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini kazandırdı.



"En İyi Dövüş" ödülünü "The Hobbit" serisinin "The Desolation of Smaug (Smaug'un Çorak Toprakları)" adlı ikinci filminde Orklara karşı büyük mücadele veren Orlando Bloom ve Evangeline Lilly kazandı.



Türkiye'de "Bu Nasıl Aile" adıyla gösterime giren "We're the Millers" filminin yıldızları Emma Roberts, Jennifer Aniston ve Will Poulter'ın "En İyi Öpücük" ödülünü paylaştığı gecede, filmin genç oyuncusu Will Poulter'a ayrıca "En Başarılı Performans Ödülü" verildi.



"The Wolf of Wall Street" (Para Avcısı) filminde oynayan Jonah Hill, geceden "En İyi Komedi Performansı" ödülü ile ayrılırken filmin başrolündeki Leonardo DiCaprio, MTV tarafından "En İyi Sahne" ödülüne layık görüldü. "That Awkward Moment" filminin yıldızı Zac Efron, "En İyi Üstsüz Performans" ödülünü aldı.



"Divergent" filminde Shailene Woodley'in can verdiği Tris, "En Sevilen Karakter" ödülüne layık görülürken "Man of Steel" (Çelik Adam) filminde Shailene Woodley'in oynadığı Clark Kent de "En İyi Kahraman" ödülünü kazandı.



"En İyi Kötü Karakter" ödülü, "Oz the Great and Powerful" (Oz Büyücüsü) filminde cadı kardeşlerden birini oynayan Mila Kunis'e, "Ekranda En İyi Değişim" ödülü de "Dallars Buyers Club" (Sınırsızlar Kulübü) filmi ile bu yıl En İyi Yardımcı Oyuncu Oscar'ını kazanan Jared Leto'ya verildi.



"World War Z." (Dünya Savaşı Z.) filminde zombilere karşı yaşam mücadelesi veren Brad Pitt, "En Korkutucu Performans" ödülüne layık görüldü.



"En İyi İkili" ödülünü ise "Fast & Furious 6" (Hızlı ve Öfkeli 6) filminin trafik kazasında yaşamını yitiren yıldızı Paul Walker ile Vin Diesel kazandı.



MTV ödülleri, izleyicilerin oyları ile belirleniyor.



(AA)