Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke gibi oyuncuların rol aldığı Muhteşem Yedili/The Magnificent Seven 23 Eylül’de vizyona girecek.

Yönetmen Antoine Fuqua, ‘Metro-Goldwyn-Mayer Pictures’ ve ‘Colombia Pictures’ filmi, Muhteşem Yedili/The Magnificent Seven’ın klasik hikayesine kendi modern vizyonunu getiriyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Byung-Hun Lee ve Peter Sarsgaard var.





Sanayici Bartholow Bogue ( Peter Sarsgaard)’un ölümcül kontrolü altındaki sakin Rose Creek kasabasının umutsuz halkı, kendilerini korumak için yedi kanun kaçağıyla anlaşır; ödül avcıları, kumarbazlar ve kiralık silahlı adamlardan oluşan bu grupta- Sam Chisolm (Denzel Washington), Josh Farraday (Chris Pratt), Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), Jack Horne (Vincent D’Onofrio), Billy Rocks (Byung-Hun Lee), Vasquez (Manuel Garcia-Rulfo), ve Red Harvest (Martin Sensmeier) yer almaktadır. Gelecegini bildikleri vahşi hesaplasma icin sehri hazirlarken, bu yedi parali asker kendilerini paradan daha fazlasi icin savaşırken bulurlar.

Senaryosu Nic Pizzolatto ve Richard Wenk tarafından yazılan film Türkiye'de 23 Eylül'de vizyona girecek.