Muhteşem Yüzyıl'ın 'Gizli Dünyası' başlıyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu sezon ekranlara veda etmeye hazırlanan Muhteşem Yüzyıl'ın yapım belgeseli 'Gizli Dünya' yarın akşam ilk bölümü ile izleyicisiyle buluşacak.

Muhteşem Yüzyıl’ın yapım belgeseli ‘Gizli Dünya ’ başlıyor. Yapımını Tims Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, dört sezondur yayımlanan dizinin kamera arkasındaki bilinmeyenleri, merak edilenleri içeren ‘Gizli Dünya’ yarın akşam ilk bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Her bölümünde farklı konuları işleyecek olan yapım belgeseli, 8 bölümden oluşuyor. 14 Mayıs akşamı yayınlanacak olan ilk bölümü, dekor, kostüm ve aksesuarları konu alıyor. Oyuncular ve yaratıcı ekibinin röportajları eşliğinde kamera arkası ve Kapalıçarşı çekimleriyle kumaşların seçimine, taçlar ve miğferlerin hazırlanışına kadar tüm detaylar izleyicisine sunulacak. Oyunculardan yapım ekibine, yönetmenlerden, tarih danışmanına kadar röportajlarını yer aldığı yapım belgeseli için toplam 56 röportaj yapıldı. Röportajlar, sette yaşanan acı-tatlı anlar, en çok zorlandıkları sahneler, kazalar, vedalar, beklenmedik ayrılıklar, set atmosferi, makyajlar, görsel efektler, yurtdışında gösterime girdiği ülkelerden izlenimler ve Muhteşem Yüzyıl’a dair merak edilen her şey belgeselde yer alacak.



Kimler geldi, kimler geçti

Halit Ergenç, Vahide Perçin, Ozan Güven, Pelin Karahan, Aras Bulut İynemli, Engin Öztürk, Selim Bayraktar, Nur Fettahoğlu, Selen Öztürk gibi oyuncuların yer aldığı dizi bu sezon ekrana veda edecek. Her bölüm 25 kişilik kostüm, 12 kişilik dekor ekibinin de dahil olduğu130 kişilik çekim ekibinin görev aldığı Muhteşem Yüzyıl için şimdiye kadar 4 bin metrekare kapılı alanda, 23 ana mekan, 5 Osmanlı Sarayı kuruldu. Ayrıca her bölüm için en az 10 yeni mekan hazırlandı. Muhteşem Yüzyıl dizisi yayın hayatına başladığı an itibariyle kadrosunda aralarında; Okan Yalabık, Selma Ergeç, Nebahat Çehre, Burak Özçivit, Meryem Uzerli, Engin Günaydın ve Tuncel Kurtiz gibi ana cast oyuncuların yanı sıra Binnur Kaya, Hümeyra, Cansu Dere, Berrak Tüzünataç, Melisa Sözen, Gürkan Uygun gibi isimleri de konuk etti. Her bölüm 300, toplam 50 bin yardımcı oyuncu ağırlayan Muhteşem Yüzyıl kadrosunda yaklaşık 50 başrol oyuncusuyla çalıştı.



Beş Osmanlı sarayı kuruldu

Muhteşem Yüzyıl’ın prodüksiyonu da çok konuşuldu. Dizi için 50 bin metre kostüm kumaşı ile yaklaşık 5 bin adet kostüm üretildi. 4 bin metrekare alana 23 ana mekan, 5 Osmanlı sarayı kurulan set için Osmanlı dönemimin ihtişamını yansıtabilmek adına dekor için 100 bin metre kumaş kullanıldı. Dizinin çekimleri için ayrıca 4000 adet kavuk ve taç, 1000 adet kılıç üretildi.