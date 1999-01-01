‘Hadi İnşallah’ ile beyaz perdede izlediğimiz Müjde Uzman, The Matrix’in hayatını değiştiren film olduğunu söylüyor.

Hayatımı değiştiren film. İzledikten sonra hayatta her şeye farklı gözle bakmaya başladım, yanıtlar buldum. Serinin ilk filmi, hayatımda en çok izlediğim, repliklerini bile ezberlediğim bir film.Çok küçükken, tamamen içime ‘izlemeliyim’ diye bir his doğduğu için izleyip, sonrasında ‘büyüyünce dövmesini yaptıracağım’ demiştim. Gerçekten de yaptırdım. Hem naif hem fantastik, harika bir kült film.Müzik, filmlerdeki duyguyu hissedebilmemiz için çok önemli, anlatılanların etkisi kat kat artıyor. Dolayısıyla güzel yapılmış bir müzikalin anlatımı çok daha başarılı oluyor. Genelde aşk acısını anlatan filmleri sevmem, canım acır üzülürüm ama bu filmi izlemeye de hiç doyamam. Ewan Mcgregor’un da etkisi var tabii. Soundtrack’i de ayrıca çok güzel.