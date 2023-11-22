'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' filminden ilk fragman
Anadolu rock müzisyeni Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyacak "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filminin fragmanı yayınlandı.
CNS Production ve HM Production’ın yapımcılığını üstlendiği biyografik film Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Müzisyen Murat Göğebakan'ın hayatını konu edinen biyografik film "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı"dan ilk fragman yayınlandı. Filmde Murat Göğebakan'a Burak Sevinç hayat veriyor.
'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' filmi oyuncuları
Filmde, Burak Sevinç'e Tuvana Türkay, Hande Soral, Merve Kansu, Necmi Yapıcı, Feride Çetin, Levent Tülek, Durukan Çelikkaya, Faruk Pakiş, Güney Kılınç gibi isimler eşlik ediyor.
'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' filmi ne zaman vizyona girecek?
Ali Ayyıldız'ın yönettiği Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, 8 Aralık'tan itibaren sinemalarda izleyiciyle buluşacak.