Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrollü Güller ve Günahlar’ın ilk tanıtım yayınlandı

NGM imzalı, yönetmenliğini Deniz Can Çelik’in üstlendiği, Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı “Güller ve Günahlar” dizisi yakında Kanal D’de başlıyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’i buluşturan dizi, güçlü hikâyesiyle ekrana farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Diziden ilk fragman yayınlandı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN KONUSU

Dürüstlük, aile bağları ve güven üzerine kurduğu hayatıyla tanınan başarılı iş insanı Serhat, eşi Berrak’ın yıllardır sakladığı büyük bir gerçeği öğrenince sarsılır. Berrak’ın geçirdiği talihsiz kaza sonrası komaya girmesi, Serhat’ı yanıtlarını bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkarır. Bu süreçte, yoksul bir mahallenin cesur ve açık sözlü kızı Zeynep ile yolları kesişir. Farklı dünyalara ait Serhat ve Zeynep, ihanet, aşk ve gizli sırların gölgesinde aynı fırtınaya kapılır. Kalplerinin çağrısına karşı koymaya çalışsalar da, geçmişin karanlık yüzü onları geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCU KADROSU

Murat Yıldırım, Cemre Baysel, Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi, Beren Gençalp, Mina Akdin, Yade Arayıcı gibi isimlerin yer aldığı hem hikâyesi hem de dikkat çekici kadrosuyla öne çıkan Güller ve Günahlar yakında Kanal D izleyicisiyle buluşacak.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ FRAGMANI