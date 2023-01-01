"Mustang" 23 Ekim'de vizyonda

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Dünya prömiyerini geçtiğimiz Mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde yapan, Deniz Gamze Ergüven’in yönetmenliğini yaptığı Mustang filmi 23 Ekim’de Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor.

Bir Karadeniz kasabasında büyükanneleriyle yaşayan, büyüme çağındaki 5 yetim kız kardeşin maruz kaldıkları toplum baskısına karşı kendi yöntemleriyle direnişlerini ve özgürlük arayışlarını masalsı bir tonla anlatan filmin başrollerinde Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Elit İşcan, Tuğba Sunguroğlu, İlayda Akdoğan, Nihal Koldaş ve Ayberk Pekcan yer alıyor.