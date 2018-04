Başrollerinde Ali Atay ve Aslı Enver'in bulunduğu "Mutlu Ol Yeter" 12 Nisan'da Atv ekranlarında başlıyor.

SICAK BİR MAHALLE İŞİ YAPIYORUZ. NORMALLİKLERİN ARASINDA KENDİNE HAS BİR DİLİ OLAN KEYİFLİ, ENTERESAN BİR İŞ OLDU…SETTE ÇOK EĞLENİYORUZ. KOMEDİ OYNAMAKTAN ÇOK KEYİF ALDIM…Atv’de12 Nisan Pazar günü saat 20:00’de başlayacak olan “MUTLU OL YETER”in basın toplantısı 2 Nisan Perşembe günü Del MareRestaurant’da yapıldı. Basın toplantısına Ali Atay, Aslı Enver, Ertan Saban, Öner Erkan başta olmak üzere tüm oyuncu ve yapım kadrosu katıldı. Basının sorduğu sorulara esprili yanıtlar veren ekip, herkesi kahkahaya boğdu.Yapımcılığını NTC Medya Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği “Mutlu Ol Yeter”in yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu oturuyor. Senaryosunu Ali Demirel, Barış Erdoğan, Volkan Sümbül, Yiğit Özgür’ün yazdığı ‘‘Mutlu Ol Yeter’’ kaliteli espri anlayışını ekran karşısına taşıyor.İstanbul’un pek bilinmeyen İstasyon mahallesinde yaşayan Can’ın hayattaki tek hedefi çocukluk aşkı Zeynep’le evlenmektir. Zeynep’in bu aşktan haberi bile yoktur. Can’ın önündeki en büyük engel mahallede çok sevilen ama aslında dünyanın en kötü adamı olan Güneş’tir. Can Güneş’le rekabet etmeye çalışırken Babür isimli biri gelir. Garip gelenekleri olan, adı sanı duyulmamış bir ülkeden gelen Babür Can’a rahmetli babalarının sıkı dost olduğunu söyler ve iş aramak amacıyla Can’ın yanına yerleşir. Can’ın Güneş’le mücadelesinde ona destek olan Babür’ün gizli bir ajandası vardır; eski bir kan davası yüzünden Can’ı en mutlu gününde öldürmek.Dizide Ali Atay (Can) , Aslı Enver (Zeynep) , Ertan Saban ( Babür), Öner Erkan(Güneş) , , Bülent Seyran ( Kamer), Sait Genay ( Ziver ) ,Tülay Bursa (Şerife) , Fırat Albayram ( Devrem), Seda Türkmen ( Ayşe), Nil Günal ( Nurten), Efe Tuncer (Vefa) , Metin Büktel ( Medik) , Erkan Üçüncü ( Bakkal) , Göktay Tosun ( Manav) , Erol Alpsoykan-Emre Ertunç -Kubilay Çamlıdağ ( kahve üçlüsü ) ve Yılmaz Gruda ( Ziya) ve Ayten Uncuoğlu ( Azize Afife) karakterlerine can veriyor