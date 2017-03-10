Nobel Edebiyat ödüllü şair Pablo Neruda’nın hayatının en belirleyici dönemine odaklanan ve 2017 Altın Küre Ödülleri’ne Yabancı Dilde En İyi Film dalında aday olan “Neruda", 10 Mart 2017'de vizyona giriyor.

Ülkemizde 10 Mart’ta vizyona girecek olan, Gael García Bernal’in performansıyla yıldızlaştığı filmin yönetmenlik koltuğunda Oscar adayı “No”, “The Club” ve “Jackie”nin yönetmeni Pablo Larraín var.

Pablo Neruda, Nobel konuşmasında kaçak olarak yaşadığı ve filme de konu olan bu 2 yıllık dönemi “Yaşadım mı, yazdım mı, düşledim mi bilmiyorum” sözleriyle tanımlamıştı. Pedro Almodóvar’ın “bu sene izlediğim en iyi film” dediği, Variety tarafından “büyüleyici derecede yaratıcı” şeklinde nitelenen filmin yapımcılarından biri ise Türk yapımcı Renan Artukmaç.

