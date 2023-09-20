Netflix, David Beckham belgeselinden ilk fragmanı paylaştı

Dört bölümlük Netflix belgeseli Beckham, dünya çapında bir futbol yıldızı olan David Beckham'ın hayatını ve kariyerini anlatıyor. Yönetmenliğini Oscar ödüllü Fisher Stevens'ın, yapımcılığını ise Oscar ödüllü John Battsek'in üstlendiği dört bölümlük belgesel dizisi 'David Beckham', 4 Ekim 2023'ten itibaren Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Belgesel son kırk yıla dair daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış kişisel arşiv görüntülerini, günümüzde çekilmiş samimi anları ve bu serüvenin bir parçası olan aile fertleri, arkadaşlar ve futbol dünyasının önemli isimleriyle yapılmış röportajları içeriyor.

Ventureland işbirliğiyle Studio 99'dan çıkan Beckham'ın yapımcılığını Stevens, John Battsek, Nicola Howson ve Billie Shepherd üstlenirken, David Gardner ve Gary Neville yönetici yapımcı olarak görev yapıyor. Tim Cragg görüntü yönetmeni, Michael Harte ise editör olarak görev yapıyor.

Dizide Victoria Beckham da yer alıyor

Dizide Beckham'ın 25 yıllık eşi, Spice Girls'ün şöhretli oyuncusu Victoria Beckham da yer alıyor. İlk çıkmaya başladıklarında menajerinin onu bu ilişkiyi gizli tutması için nasıl ikna etmeye çalıştığını anlatıyor. Victoria "Otoparklarda buluşurduk ve bu göründüğü kadar keyifsiz bir şey değildi" diyor.

Belgesel, Beckham'ın gözüne krampon fırlatmasının ardından Manchester United menajeri Alex Ferguson ile yaşadığı tartışmayı da ele alacak. Olaylı spor kariyeri ve şöhretli statüsü nedeniyle karşılaştığı zorluklardan bahseden Beckham, "Kendimi çok savunmasız ve yalnız hissettim ancak pes etmedim" diyor.