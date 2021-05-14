Netflix duyurdu; La Casa De Papel 5. sezon çekimleri tamamlandı

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan La Casa de Papel dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak edilirken, Netflix Türkiye'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Netflix'in twitter hesabından yapılan paylaşımda "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı" denildi.

Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı. #LCDP5 pic.twitter.com/U4Q8DNu5kH — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 14, 2021

Şimdi merak edilen soru La Casa De Papel 5. sezonun ne zaman yayınlanacağı... Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok. Ancak diziyi yakından takip eden yabancı sitelere göre yeni sezonu görmek için eylül ya da ekim aylarını bekleyebiliriz.