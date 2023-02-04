Netflix, Sıcak Kafa dizisini iptal etti... Şevket Çoruh bu paylaşımla duyurdu

Netflix'in yerli distopik dizisi Sıcak Kafa, 2 Aralık'ta izleyici ile buluşmuştu. Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan dizi iletişim yoluyla zihinden zihine bulaşarak yayılan bir salgını konu alıyor. Osman Sonant, Şevket Çoruh, Hazal Subaşı, Tilbe Saran gibi oyuncuları bir araya getiren Sıcak Kafa'nın yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor.

ŞEVKET ÇORUH PAYLAŞTI

Dizinin hayranları ikinci sezonu beklerken, dizide ‘Anton’ karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh yeni sezonun çekilmeyeceğini Twitter hesabından duyurdu.

Şevket Çoruh, twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Çoruh, yaptığı paylaşımın ardından bir takipçisine verdiği yanıtla dizinin 2. sezonunun olmayacağını belirtti.

Sıcak Kafa dizisi konusu nedir?

Dizinin konusu şöyle: "Gizemli bir şekilde delilik salgınından etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan “sıcak kafa”sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır"

Sıcak Kafa dizisi Afşin Kum'un 2016 yılında yayınlanan Sıcak Kafa adlı ilk romanından uyarlandı. Sıcak Kafa GİO Ödülleri'nde 2017 yılında En İyi Roman Ödülü'nü almıştı. GİO Ödülleri adını yazar, araştırmacı, sinema tarihçisi Giovanni Scognamillo’dan alıyor.