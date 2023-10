Netflix Türkiye Ekim ayı programı belli oldu! İşte Ekim ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler

Netflix Türkiye, Ekim ayında da izleyiciyi pek çok orijinal yapımla ve lisanslı içerikle buluşturmaya hazırlanıyor. Mike Flanagan'ın yeni dizisi Usher Evi'nin Çöküşü, Lupin'in üçüncüsezonu, Claire ve Raoul'u uzaktan da olsa koruyabilmek için planlar yaparken başrollerinde Emily Blunt ve Chris Evans'ın yer aldıkları Acı Reçete Ekim ayında Netflix kütüphanesinde yerini alıyor. İşte İşte Ekim ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler, belgeseller...

NETFLİX EKİM AYI DİZİ PROGRAMI

Lupin: 3. Kısım - 5 Ekim

Saklanmakta olan Assane, basının ve polisin yakından izlediği Claire ile Raoul'u uzaktan da olsa koruyabilmek için plan yapar. Ama eski düşmanları, planlarını bozmak için fırsat kollamaktadır.

ANIL4R: 2. Sezon - 10 Ekim

Yeni bir okul yılı başlıyor ve arkadaşlar artık yeni bir 3D sınıfındalar. Duygular ve ilişkiler sınanırken, onlar bir arada kalmayı başarabilecekler mi?

Usher Evi'nin Çöküşü - 12 Ekim

Servetlerini ve geleceklerini sağlama almak isteyen iki zalim kardeşin kurduğu aile hanedanlığı, mirasçılarının tuhaf nedenlerle birer birer ölmesiyle dağılmaya başlar.

Bodies - 19 Ekim

Dört dedektif. Dört farklı dönem. Tek bir kurban. Geleceği kurtarmanın tek yolu, tarihin akışını değiştiren bir cinayeti çözmekten geçiyor.

Yaratılan - 20 Ekim

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Bursa’dan İstanbul’a uzanan bu epik öyküde Yaratılan, insanoğlunun en temel sorularından biri olan “ölüm ve sonrasına” odaklanıyor.

Maceraperest, asi, heyecanlı ve zekası bedenine sığmayan genç tıp talebesi Ziya’nın en büyük dileği, çok iyi bir hekim olup tıbbın çare bulamadığı birçok salgın hastalığa derman olabilmektir. İstanbul’da tanıştığı delilik ve dahilik arasında duran hekim İhsan, onu bu dünyada anlayabilen tek kişi olmuştur. Birbirini bulan bu iki eksantrik ve yaralı ruh, beraber giriştikleri gizli ve yasaklı deneyin bedellerini ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Zira kodlarını çözmeye çalıştıkları kadim bir yazı onları adeta felaketin kapısına getirip bırakır.

Doona! - 20 Ekim

Bir üniversite öğrencisi, hayatla ve okulla boğuşurken eski bir K‑pop yıldızı olan güzel ev arkadaşıyla beraber yaşamanın sıra dışı zorluklarıyla da karşı karşıya kalır.

Élite: 7. Sezon - 20 Ekim

Omar geri dönmüştür. Iván'ın kalbi kırıktır, Isadora ise tehlikeli ailesiyle uğraşmaktadır. Peki Las Encinas'ta öğrenciler birbirlerine güvenmeyi başarabilecek mi?

Big Mouth: 7. Sezon - 20 Ekim



Liseye başlamak üzere olan Big Mouth çocuklarının yaşamları, yeni arkadaşlıklar ve yeni okullar hakkındaki endişeleri yüzünden daha da karmaşıklaşır.

PLUTO - 26 Ekim

Dünyanın en gelişmiş yedi robotu, insan müttefikleriyle birlikte birer birer öldürülür. Çok geçmeden, müfettiş Gesicht kendisinin de tehlikede olduğunu anlar.

NETFLİX EKİM AYI FİLM PROGRAMI

FAIR PLAY - 6 Ekim

Kıran kırana rekabetin yaşandığı bir yatırım fonunda gerçekleşen beklenmedik bir terfi, yeni nişanlanmış genç bir çiftin arasındaki romantizmi öldürür ve onları ayrılığın eşiğine getirir.

KONFERANS - 13 Ekim

Bir grup uyumsuz belediye çalışanı, zararsız gibi görünen bir gezi sırasında kendi anlaşmazlıklarıyla boğuşmaya başlar. Bu da yetmezmiş gibi bir de kana susamış bir katille mücadele eder.

AMCALAR- 20 Ekim

Yönetmenliğini, eş senaristliğini ve başrolünü Bill Burr'ün üstlendiği bu komedide orta yaşlı üç baba, Y kuşağı CEO'ların ve güçlü anaokulu müdürlerinin dünyasına uyum sağlamakta zorlanır.

DISCO INFERNO - 20 Ekim

Los Angeles'ın en ateşli diskosunda dans pistini kasıp kavurmaya hazırlanan genç bir çift, henüz doğmamış bebeklerine göz koyan karanlık bir varlıkla yüzleşir.

ACI REÇETE - 27 Ekim

Ailesinin maddi sorunlarını gidermek için ilaç satışında yeni bir kariyere başlayan bir kadın, Amerikan rüyasına inanmakla hata etmiş olabilir mi? Emily Blunt ve Chris Evans başrolde.

RAHİBE ÖLÜM- 27 Ekim

Narcisa, mucizelerle dolu bir çocukluktan sonra rahibe olur ve rahatsız edici bir varlığın dolaştığı eski bir manastırda kızlara öğretmenlik yapmaya başlar.

EKİM AYI NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

NETFLIX KOMEDİ ÖZEL

BETH STELLING: IF YOU DIDN'T WANT ME THEN - 3 Ekim

Komedyen Beth Stelling, bu stand-up gösterisinde köpek yıllarıyla yaşlanmak, sahte bir kocayla kamp yapmak ve babasının rakun ordusunu gözetlemek gibi konulardan bahsediyor.

BİR NETFLIX BELGESELİ

DAVID BECKHAM - 4 Ekim

Daha önce yayınlanmamış görüntülere yer veren bu belgesel dizisi, mütevazı bir aileden çıkıp dünya çapında bir futbol yıldızı olan David Beckham'ın çarpıcı yükselişini konu alıyor.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

PRENSES GÜCÜ: 2. SEZON - 23 Ekim

Meyve Krallıkları'nda sorun çıktığında bu prensesler birbirlerine yardıma koşarlar çünkü bazen sorunlar, tek bir prensesin başa çıkamayacağı kadar büyük olur!