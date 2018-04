Netflix’den iki yeni dizi!

House Of Cards, Hemlock Grove ve Orange Is The New Black gibi dizilerin yayıncısı online dizi ve film izleme platformu Netflix‘den yeni diziler geliyor

Kanalın yeni dizilerinden bir tanesi toplu olarak yapılan yaz tatili kampının son günlerinde yaşananların anlatıldığı 2001 yapımı kült film We Hot American Summer filminin öncesini anlatacak bir dizi projesi. Dizinin karakterlerin kamp öncesi yaşamları anlatması ve bir okulda geçmesi planlanıyor. Dizinin senaristleri aynı zamanda filmin de yaratıcıları olan David Wain ve Michael Showalter. İkili ile Netflix arasında konuşmalar hala devam ediyor.



Bir başka dizinin yaratıcı kadrosunda ise Oscar adaylığı bulunan Peter Morgan ve Stephen Daldry‘nin bulunuyor. Yapım Kraliçe 2. Elizabeth’in 1952′de tahta çıktıktan sonra haftalık olarak ülkenin başbakanlarıyla yaptığı toplantılara odaklanacak. Dizinin isminin The Crown olması bekleniyor. Proje aslen daha önce de oyunu yapılan The Audience‘den yola çıkılarak hazırlanacak.



Yukarıda konuşulan dizilerin hayata geçip geçmeyeceği henüz belli değil, özellikle The Crown için Netflix’in kendisi “riskli bir politik dizi” tanımlamasını kullandı.