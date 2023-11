Netflix'in Kore dizisi Gyeongseong Creature'dan ilk fragman yayınlandı

1945'te geçen ve Ongseong Hastanesi'nin gizemlerini çevreleyen Gyeongseong Creature için geri sayım başladı.

Güney Kore'nin en popüler isimlerinden bazılarının yer aldığı yeni Kore dramasında başrollerde Park Seo-joon ve Han So Hee yer alıyor. Dizinin ana oyuncu kadrosunda ayrıca "Squid Game" oyuncusu Wi Ha-joon ve daha önce "Avengers: Age of Ultron" ve "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" filmlerinde rol alan Claudia Kim de bulunuyor.

1945'te geçen "Gyeongseong Creature", Ongseong Hastanesi'nin gizemlerini çevreleyen hikayeyi anlatıyor. Seul'ün Japonya'nın sömürge yönetimi altındaki eski adı olan Gyeongseong'da geçen dizi, girişimci Jang Tae-sang (Park Seo-joon) ve hafiye Yoon Chae-ok'un (Han So Hee) hayatta kalma arayışını konu alıyor.

İki kısım halinde yayınlanacak olan dizinin ilk yarısı 22 Aralık'ta Netflix kütüphanesine eklenecek. Geri kalan bölümler ise 5 Ocak 2024'ten itibaren izlenebilecek.

Gyeongseong Creature fragman