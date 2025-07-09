Netflix'in yeni dizisi Geleceğe Mektuplar'ın fragmanı yayınlandı! Geleceğe Mektuplar konusu ne, oyuncuları kimler?

Netflix Türkiye, merakla beklenen yerli yapımı “Geleceğe Mektuplar” dizisinin ilk fragmanını izleyicilerle buluşturdu. 23 Temmuz 2025'te tüm dünyayla aynı anda Netflix'te yayınlanacak dizi, izleyicileri geçmişle bugün arasında uzanan gizemli ve duygusal bir yolculuğa davet ediyor.

O3 Medya yapımı olan projenin yapımcı koltuğunda Saner Ayar otururken, yaratıcı yapımcı olarak Ayşe Durmaz, yaratıcı senarist olarak Rana Denizer ve yönetmen olarak Cenk Ertürk imzası bulunuyor.

Geleceğe Mektuplar konusu ne?

"Geleceğe Mektuplar", tozlu raflarda unutulmuş zarfların içindeki mektupların yıllar sonra adreslerine teslim edilmesiyle başlayan çarpıcı bir hikayeye sahip. Bu beklenmedik buluşma, mektup alıcılarının hayatlarında kapanmamış defterleri yeniden açmalarına neden oluyor. Kayıp aşkların izleri sürülüyor, dostluklar sınanıyor ve yarım kalmış hayaller ikinci bir şansa kavuşuyor.

Geleceğe Mektuplar oyuncu kadrosu

Dizinin başrollerini sevilen oyuncular Gökçe Bahadır ve Onur Tuna paylaşıyor. Onlara yetenekli isimlerden Selin Yeninci, Erdem Şenocak, Saygın Soysal, İpek Türktan, Banu Fotocan, Pelin Karahan ve Yusuf Akgün eşlik ediyor. Genç yetenekler Güneş Şensoy, Can Bartu Aslan, Kerem Alp Kabul, Deniz Bakacak, Nilüfer Bayraktutan, Çağıl Aydıner ve Berk Özgür de kadroda yer alıyor.

Dizinin sürprizlerinden biri ise müzisyen Feridun Düzağaç'ın konuk oyuncu olarak boy göstermesi.