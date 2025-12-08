Netflix’in yeni gerilim dizisi The Price of Confession konusu ne? Oyuncuları kimler?

Netflix'in merakla beklenen Güney Kore yapımı psikolojik gerilim dizisi Jabaekui Daega (The Price of Confession), 5 Aralık'ta yayına girmesinin ardından izleyiciler tarafından kısa sürede "izlenmesi gereken" yapımlar listesine dahil edildi. Toplam 12 bölümden oluşan ilk sezon, izleyiciyi karmaşık bir cinayet ve ahlaki ikilem hikâyesine davet ediyor.

The Price of Confession Konusu

Dizinin merkezinde, kocasını öldürmekle suçlanan An Yun-su'nun hikayesi yer alıyor. Soruşturma derinleştikçe, An Yun-su'nun gizemli bir kadınla olan ilişkisi üzerinden pek çok sır ortaya çıkıyor. Dizinin en çarpıcı kısmı ise, suçlanan kadının, masumiyetini kanıtlama karşılığında gizemli bir yabancının teklifini kabul etmek zorunda kalmasıdır. Bu tehlikeli teklifin şartı, kadının yeni bir cinayet işlemeye zorlanmasıdır; bu durum karakterin hayatının en kritik ve etik dışı kararını vermek zorunda kalmasını konu edinir.

Yıldızlarla Dolu Oyuncu Kadrosu

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin güçlü oyuncu kadrosu, yapımın en dikkat çekici yönlerinden biridir:

Park Hae-soo: Squid Game'deki (218 numaralı oyuncu) performansıyla Emmy adayı olan ünlü aktör, dizide Baek Dong-hun karakterine hayat veriyor.

Kim Go-eun: 2024 yapımı başarılı korku filmi Exhuma’nın yıldızı.

Jeon Do-yeon: Gerilim filmi The Housemaid'in (Hanyeo) başrolü.

Dizinin yaratıcıları arasında ise Sarangeui bulsachak (Crash Landing of You) gibi popüler yapımlarla tanınan Lee Jung-hyo ve Kwon Jong-kwan yer alıyor. Bu güçlü senaryo ve prodüksiyon ekibi, The Price of Confession'ı bu yılın en çok konuşulan gerilim yapımlarından biri yapmaya aday gösteriyor.