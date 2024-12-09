Netflix'in yeni Kore dizisi "The Trunk" konusu ne, oyuncuları kimler?

Dizi, müşterilerini arzuladıkları bir eşle evlendirerek yeni bir hayat kurmada aracılık eden bir evlilik hizmeti ajansının etrafında dönmektedir. Her yıl "sözleşmeli bir koca" ile yaşayan Noh In Ji (Seo Hyun Jin), önceki evliliğini korumak için onunla sözleşmeli evliliğe giren Han Jeong Won (Gong Yoo) ile ironik bir girişimde bulunur.