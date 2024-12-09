Netflix'in yeni Kore dizisi "The Trunk" konusu ne, oyuncuları kimler?
"The Trunk" 29 Kasım'da Netflix üzerinden izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Seo Hyun Jin ve Gong Yoo'nun yer aldığı "The Trunk" konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
8 bölümden oluşan "The Trunk" 29 Kasım'da Netflix üzerinden izleyicisiyle buluştu.
Dizi, müşterilerini arzuladıkları bir eşle evlendirerek yeni bir hayat kurmada aracılık eden bir evlilik hizmeti ajansının etrafında dönmektedir. Her yıl "sözleşmeli bir koca" ile yaşayan Noh In Ji (Seo Hyun Jin), önceki evliliğini korumak için onunla sözleşmeli evliliğe giren Han Jeong Won (Gong Yoo) ile ironik bir girişimde bulunur.
Seo Hyun Jin dizide, kariyeri evliliklerin etrafında dönmesine rağmen bekar kalmayı seçen NM'nin başkan yardımcısı Noh In Ji karakterini canlandırmaktadır. Her yıl farklı biri ile yaşamasına rağmen kendini derinden yalnız hisseden NM (New Marriage) çalışanıdır.
Gong Yoo dizide, tüm evliliklerin bir aldatmacadan ibaret olduğuna inanan müzik yapımcısı Han Jung Won'u canlandırmaktadır.