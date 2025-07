Netflix'te Ağustos 2025'te neler var? İşte Ağustos ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler

Netflix'in Ağustos ayı yayın programı belli oldu. Bu ay platformda hem yeni yapımlar hem de merakla beklenen devam sezonları izleyiciyle buluşacak. Başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir, "Baran" karakterine hayat verdiği Metruk Adam filmiyle Netflix'te yer alacak. Popüler dizi Wednesday'in ikinci sezonunda Wednesday Addams, ailesi, arkadaşları ve eski düşmanlarıyla başa çıkmak zorunda kalacağı yeni maceralara atılıyor. "BoJack Horseman"ın yaratıcısı Raphael Bob-Waksberg imzalı animasyon komedisi Long Story Short, bir ailenin zamana yayılan öyküsünü eğlenceli bir dille anlatacak. İşte Ağustos ayında Netflix'te yayınlanacak diğer diziler, filmler, belgeseller...

NETFLIX AĞUSTOS AYI DİZİ PROGRAMI

Wednesday: 2. Sezon 1. Kısım - 6 Ağustos



Wednesday Addams, yeni düşmanların ve karmaşaların onu beklediği Nevermore Akademisi'nin gotik koridorlarında dolaşmak için geri dönüyor.

Long Story Short - 22 Ağustos



BoJack Horseman'in yaratıcısı Raphael Bob-Waksberg imzalı bu animasyon komedi, bir ailenin zamana yayılan öyküsünü ve kardeşlerin çocukluktan yetişkinliğe geçişini takip edip tekrar geriye dönüyor.

Walter Erkekleriyle Hayatım: 2. Sezon - 28 Ağustos



Silver Falls'da yeni bir başlangıç yapmayı uman Jackie, çözümlenmemiş duygular ve küçük kasaba gerginlikleri yeniden belirince ikinci şansların garanti olmadığını keşfeder.

NETFLIX AĞUSTOS AYI FİLM PROGRAMI

OXFORD AŞKIM- 1 Ağustos



Oxford'da okuma hayalini gerçekleştiren hırslı bir Amerikalı, en ince ayrıntısına kadar planladığı hayatını altüst edebilecek bir sırrı olan çekici bir İngiliz'e aşık olur.

GECE ELBET ÇÖKER- 15 Ağustos

Willy Vlautin'in çok satan romanından uyarlananNight Always Comes, ailesinin geleceğinin bağlı olduğu evi güvence altına almak için her şeyini riske atan Lynette adlı bir kadının hikâyesini konu alıyor. Tek bir gecede tehlikeli bir yolculuğa çıkan Lynette, sonunda özgür kalabilmek için karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

METRUK ADAM - 22 Ağustos



Ağabeyinin işlediği bir suç yüzünden yıllarca hapis yatan bir adam, kırgın hâlde ailesiyle yeniden buluştuğunda küçük yeğeniyle kurduğu bağ sayesinde umut ve şifa bulur.

YAKTIN BİZİ FANTEZİ FUTBOL- 27 Ağustos



Fantezi futbol liginin bir üyesi, düğün günü ortadan kaybolunca sıra dışı tiplerden oluşan bir arkadaş grubu, kaotik bekarlığa veda partisi öncesinde yaşananları anlatır.

PERŞEMBE GÜNÜ CİNAYET KULÜBÜ - 28 Ağustos



Aynı adlı romandan uyarlanan bu suç komedisinde, faili meçhul vakaları çözme konusunda tutkulu bir grup yaşı geçkin hafiye, kendilerini gerçek bir gizemli cinayetin ortasında bulur.

AĞUSTOS AYI NETFLIX AYI NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

NETFLIX CANLI ETKİNLİĞİ

WWE SUMMERSLAM: 2025 - 3 Ağustos



WWE Biggest Event of the Summer'da ringe çıkan Süperstarlar sahnede yerlerini alınca ortalık kızışıyor.



(Canlı etkinliğin dili İngilizce'dir.)

BİR NETFLIX BELGESELİ

ASRIN ELMAS SOYGUNU - 8 Ağustos



Antwerp, 2003. Bir hırsız çetesi girilmesi imkansız olan Elmas Merkezi'ni soyar. Peki dünyanın bu en büyük soygunlarından birinin arkasında kim vardı ve bunu nasıl başardılar?

NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

COCOMELON SOKAĞI: 5. SEZON - 18 Ağustos

Çocuk & Aile



CoComelon Sokağı çocukları geri döndü! Havaalanına, elma bahçesine ve çok daha fazlasına eğlenceli geziler düzenleyen minikler, dünyayı keşfederken hayal güçlerinden faydalanıyor.

NETFLIX ÇOCUK&AİLE DİZİSİ

BARBIE MYSTERIES: BEACH DETECTIVES - 28 Ağustos

Çocuk & Aile



Plajda bir dizi gizeme rastlayan yayın sunucuları Brooklyn ve Malibu'nun yaz planları korkutucu bir hâl alır.

BİR NETFLIX BELGESELİ

CHRISTOPHER - HAYAT GERÇEKTEN GÜZEL - Çok yakında



Pop ikonu ve süperstar oyuncu Christopher, dünya çapında bir sanatçı olmanın eşiğindeyken, hayatının aşkı, model ve sosyal medya fenomeni Cecilie Haugaard'la ikinci çocukları dünyaya gelir. Her ikisi de pırıltılı hayatlarıyla ilgili tercihler yapmak zorunda kalırken; Christopher, bu tercihlerin en zoruyla karşılaşır.



BİR NETFLIX BELGESELİ

KATRİNA: BİR FELAKETİN 20 YILLIK HİKAYESİ - Çok yakında



Katrina Kasırgası'nda hayatta kalanlar, kasırgadan yirmi yıl sonra, hayatlarını sonsuza dek değiştiren bu yıkıcı felaketi ve ortaya çıkardığı sistem eşitsizliklerini anlatıyor.