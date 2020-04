Netflix’te en yüksek IMDb puanına sahip olan filmlerin neredeyse tamamı izlenebiliyor. İlk 10 arasında heyecan dolu yapımlar, vazgeçilmez klasikler, sinema ve oyunculuk şaheserleri yer de tartışmalı yapımlar da yer alıyor.

Netflix’te en yüksek IMDb puanına sahip olan Shawshank Redemption’ın (Esaretin Bedeli) birincilik tahtını kimseye bırakmaması şaşırtıcı. Film, tüm ‘En İyi Film Listeleri’nin zirvesinde yer almıyor, dolayısıyla filmin genel izleyici kitlesi tarafından ‘aşırı’ sevilmesi biraz şaşırtıcı. Hapishanede geçen, senaryosunda akılcı bir kaçış ve dostluk öyküsünü barındıran film, görünen o ki seyirciyi güçlü bir biçimde yakalıyor. Netflix’te, 9.0 IMDb puanına sahip olan The Dark Knight (Kara Şövalye) ve 8.9 ile The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi), Shawshank Redemption’u takip ediyor. Bakalım sıralama Netflix’te nasıl ilerliyor.









Bulmaca Keyfi Veren Yapımlar

Quentin Tarantino, Christopher Nolan ve Wachowski Kardeşler’e ait filmler IMDb’nin ilk 10’unda, dolayısıyla Netflix’in de ‘Mutlaka İzlenmesi Gerekenler Listesi’nde yer alıyor. Yönetmenlerin en iddialı filmlerini düşününce, listenin gidişatını tahmin etmiş olmalısınız. Pulp Fiction (Ucuz Roman), Inception (Başlangıç) ve Matrix’ten bahsediyoruz.







Ucuz Roman’ı izlerken ya da yeniden izlerken En İyi Orijinal Senaryo Oscar’ını aldığını, 1994 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi olduğunu, IMDb’de puanının 8.9’dan aşağı inmediğini ve filmin son derece keyifle izlendiğini unutmamak gerek.







Inception ise bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çalan bir casusun benzersiz hikayesini anlatıyor. Matrix gibi o da düşüncelerimizi zorlayan bir deneyim vadediyor ve bu üç filmin de şahane müzikleri sinema keyfini ikiye katlıyor.









Bir Klasik

Listenin en dikkat çeken filmlerinden bir diğeri The Flew Over The Cuckoo's Nest (Guguk Kuşu). 8.7 puanla göz kamaştıran, 1975 yapımı bu film, Jack Nicholson’ın neden efsanevi bir oyuncu olduğunu da bir kez daha hatırlatıyor. Akıl hastanesinin isyankar sakinini canlandıran Nicholson’ın oyunculuk başarısı Oscar ile ödüllendirildi. Film zaten dokuz dalda aday gösterilmişti. En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında Oscar almakla kalmadı, Louise Fletcher En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alırken, Milos Forman da En İyi Yönetmen Ödülü’nün sahibi oldu.









Listetelerin Yıldızı Tom Hanks

IMDb’de üst sıralarda yer alan yapımların başrol oyuncuları arasında Leonardo DiCaprio ve Tom Hanks’in olması ilginç bir tesadüf. Hanks’in rol aldığı, 8.6 puanı ile The Green Mile (Yeşil Yol) da bunlardan biri. Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan film, doğaüstü güçlere sahip bir idam mahkumunun karmaşık karakterine ve hikayesine odaklanıyor.









Şok Edici Karanlığın Gizli Çekiciliği

Seven (Yedi) içinse seri katil filmlerinin en karanlığı ve en başarılısı demek yanlış olmaz. ‘İki dedektif, bir seri katilin peşinde’ özeti ne kadar kısa ve netse, film o kadar sürprizli ve ilginç. 7 günahtan biri, Brad Pitt ve Morgan Freeman’lı bu David Fincher filmini izlememek olabilir, dikkat!







Gelelim listenin 8.5 puana sahip 10. filmine… The Departed bir Çin filminin Amerikan versiyonu. Usta yönetmen Scorsese’nin polis ve mafya çekişmesini anlatan heyecan dolu filmi, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon ve Alec Baldwin’in yer aldığı yıldız kadrosuyla ve muhteşem müzikleriyle dikkat çekiyor.







Son günlerde film izlemek için daha fazla zamanımız var, biraz daha olacak gibi de görünüyor. Mutlaka izlenmesi gerekenler arasında yer alan bu filmlerden eksikleriniz varsa kapatabilirsiniz. Bazılarını yeniden izleyerek zamana ve size direnebilmiş mi, hala aynı fikirde misiniz, bakmaya ne dersiniz?