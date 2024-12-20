Netflix'te geçtiğimiz hafta en çok izlenen filmler belli oldu (9 Aralık-15 Aralık 2024)

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. Gazete Duvar'ın haberine göre film kategorisinde "Erdal ile Ece 2" birinci sırada yer aldı. 9 Aralık-15 Aralık 2024 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen filmler şöyle...

Netflix'te bu hafta en çok izlenen filmler

1- ERDAL İLE ECE 2

2- KABİN BAGAJI

3- KUTSAL MERYEM

4- ÇOCUKLARIN TRENİ

5- BİR ZAMANLAR NOEL'DE

6- AİLE ÇIKMAZI

7- GRİNÇ

8- KARANLIK GÖLGELER

9- TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE

10- AJAN SALT