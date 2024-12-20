Netflix'te geçtiğimiz hafta en çok izlenen filmler belli oldu (9 Aralık-15 Aralık 2024)
Netflix Türkiye'de, Türk izleyicilerin geçtiğimiz hafta en çok izlediği 10 film açıklandı. Geçtiğimiz hafta boyunca (9 Aralık-15 Aralık) Netflix’te film kategorisinde "Erdal ile Ece 2"” birinci sırada yer aldı. İşte Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film…
Elele Online
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. Gazete Duvar'ın haberine göre film kategorisinde "Erdal ile Ece 2" birinci sırada yer aldı. 9 Aralık-15 Aralık 2024 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen filmler şöyle...
Netflix'te bu hafta en çok izlenen filmler
1- ERDAL İLE ECE 2
2- KABİN BAGAJI
3- KUTSAL MERYEM
4- ÇOCUKLARIN TRENİ
5- BİR ZAMANLAR NOEL'DE
6- AİLE ÇIKMAZI
7- GRİNÇ
8- KARANLIK GÖLGELER
9- TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE
10- AJAN SALT