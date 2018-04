New York Türk Filmleri Festivali bugün başlıyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Amerikan Türk Cemiyetinin (The American Turkish Society - ATS) sanat ve kültür kolu Moon and Stars Project'in (MASP) düzenleyeceği New York Türk Filmleri Festivali 16-25 Mayıs'ta yapılacak

Amerikan Türk Cemiyetinin (The American Turkish Society - ATS) sanat ve kültür kolu Moon and Stars Project'in (MASP) düzenleyeceği New York Türk Filmleri Festivali 16-25 Mayıs'ta yapılacak. ATS'ten yapılan açıklamada, 13. New York Türk Filmleri Festivali'nin 16-25 Mayıs'ta ''333 West 23rd Street adresinde bulunan SVA Sineması’nda gerçekleştirileceği bildirildi. Türk iş adamı Hamdi Ulukaya'ya ait Chobani’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek festivalde, Türk filmleri, School of Visual Arts Sineması’nda izleyicilerle buluşacak. ATS'in İcra Direktörü Selen Uçak, bu yılın festivalinin, 2012 yılında MASP ve The Film Society of Lincoln Center tarafından ortaklaşa sunulan ve 1958’den bugüne Türkiye sinemasından 29 filmi perdeye taşıyan “Aradaki Mekan: Bir Türkiye Sineması Panoraması” adlı retrospektif programın başarısı üzerine kurulduğunu bildirdi.

Uçak, festival hakkında şunları kaydetti:

''Festivalin açılışı, 16 Mayıs Cuma gecesi, Yılmaz Erdoğan’ın etkileyici görüntüleriyle beğeni kazanan ve Türkiye’nin 2013 yılında Oscar adayı seçilen Kelebeğin Rüyası (2013) filminin New York prömiyeri ile gerçekleşecek. Gösterimin ardından, filmin başrol oyuncularından Mert Fırat ile bir söyleşi yapılacak. Ertesi gün, Yozgat Blues ve Ferah Feza filmlerinin biletleriyle, 17 Mayıs Cumartesi günü 19.00-20.30 saatleri arasında New York Türk Filmleri Festivali’nin SVA Sineması’nda gerçekleştirilecek resepsiyonuna katılım mümkün olacak. Yozgat Blues’un yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun ve Ferah Feza’nın yönetmeni Elif Refiğ de filmlerinin gösterimi sonrası izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.''