Nicole Kidman ve Colin Firth Geçmişin İzleri'nde buluştu!

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Oscar ödüllü iki başarılı oyuncu Nicole Kidman ve Colin Firth, gerçek bir öyküden uyarlama olan Geçmişin İzleri filmi için kamera karşısına geçti

Geçmişin İzleri, İkinci Dünya savaşı sırasında Japon çalışma kampında esirken işkence gören İngiliz ordu mensubu Eric Lomax’ın sıradışı ve epik gerçek hikayesini anlatmaktadır. Yıllar sonra Lomax, yaşadıklarının büyük bir bölümünden sorumlu tuttuğu Japon tercümanın hayatta olduğunu keşfeder ve hem onunla hem de zorlu geçmişiyle yüzleşmeye karar verir. Colin Firth, II. Dünya Savaşında işkence gören ve evine canlı dönmesi mucize olan Eric Lomax’ı canlandırıyor. Nicole Kidman ise Eric’in iyileşmesi için ne kadar ileri gidebileceğini bilmeyen aşık bir eş olan Patti Lomax’i canlandırıyor. Muhteşem oyunculukların, sürükleyici bir hikayenin yanında güçlü bir hayata tutunma, aşk ve kefaret hikayesine tanık olacaksınız. Geçmişin İzleri 23 Mayıs'ta sinemalarda olacak.