Night Shift’e yeni sezon onayı çıktı!

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NBC’nin sevilen medikal draması 2. sezon onayını almayı başardı.

Başrollerini Eoin Macken, Ken Leung, Brendan Fehr ve Daniella Alonso‘nun paylaştığı Night Shift; kanalı NBC’den yeni sezon onayını kaptı! Bölüm başına ortalama 6.9 milyon kişi tarafından izlenen yapım, kanalı NBC’yi memnun etmiş olmalı ki, 2. sezonu ile devam etme şansı yakaladı.



İlk sezonu geçtiğimiz Mayıs ayında başlayan Night Shift; aslen ordu mensubu bir grup doktorun San Antonio Hastanesi'nin gece vardiyasında çalışmaya başlamaları ile yaşanan heyecanlı ve yer yer komik olayları ekranlara getiren bir medikal drama… Dizinin gelecek sezonu 2015’te ekranlara gelecek.