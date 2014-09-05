Ninja Kaplumbağalar Shredder'a karşı!

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90'lı yılların popüler çizgi filmi Ninja Kaplumbağalar, beyazperdede beşinci defa sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Oldukça hareketli, aksiyonu ve komedisi bol olacağını yayınlanan yeni fragmanıyla hissettiriyor. 3D teknolojisyle çekilen filmde, April karakterini Megan Fox, Shredder karakterini ise William Fichtner canlandırıyor.



Şehrin kahramanları Donatello, Leonardo, Michelangelo ve Raphael, Foot Clan örgütüyle bir olup şehre korku salan Shredder'a karşı mücadele etmeleri gerekiyor. Filmin yönetmenliğini Wrath of the Titans, Battle Los Angeles gibi büyük aksiyon filmlerine imza atmış olan Jonathan Liebesman üstlenirken, senaryo Evan Daugherty'e ait. Ninja Kaplumbağalar 3D, 5 Eylül 2014'te sinemalarda!