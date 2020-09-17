Gone Girl ile hafızalara kazınan bir oyunculuk sergileyen
Rosamund Pike, beyaz perdeye Radyoaktif filmiyle döndü. Lauren Redniss’in Radioactive: Marie & Pierre Curie: A
Tale of Love and Fallout isimli kitabından uyarlanan film, Marie Curie’nin
hayatına ve keşiflerine aynı zamanda ilişkilerine odaklanıyor.
Farklı bilim dallarında iki ödül
Nobel ödülünü alan ilk kadın bilim insanı olmasının
yanında aslında Marie Curie, bugüne kadar kimsenin elde edemediği başka bir
başarıya sahip. Fizik ve kimya dallarında ayrı ayrı Nobel öldülü almayı
başararak, hala hiç kimsenin erişemediği bir noktada bilime tutkuyla yaklaşan
Curie’nin hayat hikayesi ilham verecek detaylarla dolu!