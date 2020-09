Rosamund Pike, Anya Taylor-Joy, Jonathan Aris, Sam Riley ve Aneurin Barnard’ın yer aldığı film, Radyoaktif bugün Türkiye’de gösterime giriyor.

Gone Girl ile hafızalara kazınan bir oyunculuk sergileyen Rosamund Pike, beyaz perdeye Radyoaktif filmiyle döndü. Lauren Redniss’in Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout isimli kitabından uyarlanan film, Marie Curie’nin hayatına ve keşiflerine aynı zamanda ilişkilerine odaklanıyor.









Farklı bilim dallarında iki ödül

Nobel ödülünü alan ilk kadın bilim insanı olmasının yanında aslında Marie Curie, bugüne kadar kimsenin elde edemediği başka bir başarıya sahip. Fizik ve kimya dallarında ayrı ayrı Nobel öldülü almayı başararak, hala hiç kimsenin erişemediği bir noktada bilime tutkuyla yaklaşan Curie’nin hayat hikayesi ilham verecek detaylarla dolu!