Nurgül Yeşilçay yeni filminde konsomatris olacak!

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Nurgül Yeşilçay'ın yeni projesi belli oldu. Erden Kıral, daha önce "Vicdan"da başrol oynattığı Yeşilçay'la yeni filmi "Gece" için de anlaştı

Yönetmen Erden Kıral ile oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeni bir film projesinde bir araya geldi. Kıral, daha önce “Vicdan”da başrol oynattığı Yeşilçay’la yeni filmi “ Gece ” için de anlaştı.



2008 yapımı “Vicdan”da bir hayat kadınını oynayan Yeşilçay, bu kez bir konsomatrisi canlandıracak. Çekimler temmuz ayında İzmir ’de başlayacak. Usta oyuncu İlyas Salman’ın da rol alacağı “Gece”de Yeşilçay’ın partnerinin kim olacağı ise henüz belli değil.