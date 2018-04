Nuri Bilge Ceylan için geri sayım!

Sinema festivallerinin en şöhretlisi Cannes yarın başlıyor. Açılışı Nicole Kidman'lı 'Grace of Monaco'yla yapılacak festivalde Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kış Uykusu' filmi de Altın Palmiye için yarışacak

Nuri Bilge Ceylan’ın, son filmi ‘Kış Uykusu’nun da Altın Palmiye için yarışacağı 67. Cannes Film Festivali çarşamba akşamı açılıyor. 25 Mayıs’a kadar devam edecek festivalir ödül töreni 24 Mayıs Cumartesi akşamı yapılacak. Lambert Wilson’un sunacağı açılış töreninde Monaco Prensesi Grace’i anlatan ve Nicole Kidman’ın başrol oynadığı ‘Grace of Monaco’ filmi gösterilecek. Senaryoya itiraz eden Monaco hanedanı Grimaldi ailesinin, filmin gösterimine katılması beklenmiyor. Bu yılki festivalin jüri başkanlığını ise ‘Piyano’ filmiyle Altın Palmiye kazanan ilk kadın yönetmen olan Jane Campion üstelenecek. Bu yıl Altın Palmiye için yarışacak yönetmenler arasında. Ken Loach, Mike Leigh, Lean-Luc Godard ve David Cronenberg gibi usta isimler de yer alıyor. Biri ‘Koza’ filmiyle kısa bölümünde olmak üzere toplamda altınca kez festivalde yer alan Nuri Bilge Ceylan daha önce iki kez büyük jüri (Uzak ve Bir Zamanlar Anadolu ’da), bir kez yönetmen (Üç Maymun) ve bir kez de FIPRESCI (İklimler) ödülü kazanmıştı. Ayrıca 2003 yılında ‘Uzak’ın iki başrol oyuncusu Muzaffer Özdemir ile Mehmet Emin Toprak da En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini paylaşmıştı. 196 dakikalık süresiyle yarışma bölümünün en uzun filmi olarak dikkat çeken ‘Kış Uykusu’nda Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Melisa Sözen rol alıyor. Film cuma günü yerel saatle 15.00’te seyircinin karşısına çıkacak.



Yarışacak filmler

Sils Maria- Olivier Assayas

Saint Laurent- Bertrand Bonello

Kış Uykusu- Nuri Bilge Ceylan

Maps to the Stars- David Cronenberg

Deux Jours, Une Nuit - Jean-Pierre ve Luc Dardenne

Mommy- Xavier Dolan

Capİtves- Atom Egoyan

Adieu Au Langage- Jean-Luc Godard

The Search – Michel Hazanavicius

The Homesman- Tommy Lee Jones

Fatatsume No Mado – Naomi Kawase

Mr. Turner – Mike Leigh

Jimmy’s Hall- Ken Loach

Foxcatcher – Bennett Miller

Le MegavIglIe – Alice Rohrwacher

Wild Tales – Damian Szifron

LevIathan – Andrey Zvyagintsev

Timbuktu – Abderrahmane Sissako