Deniz Akçay Katıksız'ın yönettiği 'Köksüz', Nürnberg'teki 19. Türkiye/ Almanya Film Festivali'nde en iyi film seçildi.





Nürnberg’te düzenlenen 19. Türkiye / Almanya Filmfestivali’ne Deniz Akçay Katıksız‘ın yönettiği ‘Köksüz’ damgasını vurdu.Babanın ani ölümüyle sarsılan İzmirli bir ailenin hikayesini etkili bir dille anlatan ‘Köksüz’, Nürnberg’te en iyi film ödülünün yanı sıra Lale Başar’a da en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırdı. Türkiye’den Ayça Damgacı, Ruhi Sarı ile sinema yazarı Murat Erşahin’in yer aldığı Thomas Arslan başkanlığındaki jüri, insan haklari ve demokrasi adına verilen Mahmut Tali Öngören Ödülü’ne ise Mo Asumang’un yönettiği ‘Die Arier/ Ariler’ filmini değer buldu. ‘Hannas Reise/ Hanna’nın Yolculuğu’ndaki rolüyle Doron Amit’in en iyi erkek oyuncu seçildiği festivalin seyirci ödülü de Türkiye’den Atalay Taşdiken’in yönettiği ‘Meryem’ filmine gitti. Kısa film yarışmasında ise ‘Meine Beschneidung / Sünnetim’ (Arne Ahrens) birinci, ‘Pepûk/ Kuckuck’ (Özkan Küçük) ikinci, ‘Patika/ Der Pfad’ (Onur Yağız) üçüncü seçildi.Geçen yıl Adana Altın Koza’da Yılmaz Güney Ödülü'nün ödülünün yanı sıra başrol oyuncuları Ahu Türkpençe ve Lale Başar’a en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandıran ‘Köksüz’, İstanbul Film Festivali’nde de ise Halk Ödülü’nün sahibi olmuştu.