Nymphomaniac'a ek seans, özel gösterim!

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Türkiye'de gösterimi yasaklanan Lars Von Trier'in çok tartışılan filmi 'Nymphomaniac'a ek seanslar konuldu

Lars Von Trier'in çok tartışılan filmi 'Nymphomaniac / İtiraf'a ek seanslar konuldu. Geçen ay vizyona girmesi planlanan ancak 'pornografik' bulunarak eser işletme belgesi alamayan ve gösterilemeyen filme bütün seansların biletlerin tükenmesi üzerine ek seanslar konuldu. 'Nymphomaniac 1 / İtiraf 1' Feriye Sineması'nda 11 Nisan Cuma saa 24.00; 'Nymphomaniac 2 / İtiraf 2' ise Feriye Sineması 12 Nisan Cumartesi 24.00 seanslarında izlenebilir. Öte yandan, Bianet'in haberine göre, Lars von Trier'in Türkiye ’de sinemalarda gösterimi yasaklanan filmi “Nymphomaniac” “sansürü sıfırladık” diyen üniversitelilerce perdeye taşınıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sinema Topluluğu ( ODTÜ SİTop) , Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü (bü(s)k), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla Sinema Topluluğu, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Sinema’nın düzenlediği gösterimler bugünden itibaren üç gün kampüslerde gerçekleşecek. Gösterimler şöyle:

ODTÜ, 7-8 Nisan, 19:00, Fizik U-3 Amfisi

Boğaziçi Üniversitesi, 8 Nisan 17:30, İbrahim Bodur Salonu

İTÜ, 8 Nisan 19:00, Taşkışla Salon 213

İÜ, 9 Nisan 16:30, Prof. Dr. Altan Gülhan Salonu