'Nymphomaniac'ın yıldızı rehabilitasyonda!

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Pornografik sahneler içerdiği gerekçesiyle Türkiye'de gösterime girmesi yasaklanan Lars Von Trier'in olay filmi 'Nymphomaniac' filminin yıldızı Shia LaBeouf rehabilitasyona girdi.

‘Nymphomaniac’’ın yanı sıra ‘Transformers’, ‘Transformers: Ay’ın Karanlık Yüzü’, ‘Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı’ gibi büyük prodüksiyonlarda rol alan Hollywood yıldızı Shia LeBouf, toplum huzurunu bozmak ve taciz etmek gerekçesiyle tutuklanmasının ardından New York’ta bir striptiz klübünün çıkışında tanımadığı birine saldırmıştı. Yakın zamanda Broadway müzikalinden de atılan genç oyuncunun, diğer ünlü isimlerin de yer aldığı özel bir tesiste tedavi gördüğü tespit edildi. 28 yaşındaki aktör, alkoliklere özel bir kitap taşırken görüldü. LeBouf’un rehabilitasyonda gerektiği yardımı alıp iyileşmesi umut ediliyor.