Ödülünü Engin Altan Düzyatan'dan aldı!

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25. Ankara Uluslararası Film Festivali törenle Ankaralı sinemaseverlere "merhaba" dedi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda düzenlenen açılış töreninin sunuculuğunu Yekta Kopan yaptı.



Sanatçı Hakan Ali Toker'in de Kopan'a piyanosuyla eşlik ettiği geceye Sinema Genel Müdürü Mesut Cem Erkul, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Rengim Gökmen, Hülya Koçyiğit, Rüştü Asyalı, Semih Sergen, Tamer Levent, Selen Uçer, Hatice Aslan, Engin Altan Düzyatan, Yüksel Aksu ve Derviş Zaim'in yanı sıra çok sayıda oyuncu ve yurt dışından konuklar katıldı. Törende, geçmişte ödül almış, jüride bulunmuş ve festivale katkı sağlayan isimlere de şükran plaketleri takdim edildi.



ONUR ÖDÜLLERİ

Festival bünyesinde her yıl düzenlenen " Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Özel Ödülleri" de törende sahiplerini buldu. Bu çerçevede "Aziz Nesin Emek Ödülü" kariyeri boyunca gösterdiği başarı ve Türk sinemasına yaptığı katkı nedeniyle Hülya Koçyiğit'e verildi.



Koçyiğit ödülünü, torunu Neslişah Alkoçlar'ın nişanlısı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın elinden aldı. Ödülün kendisini çok onurlandırdığını ifade eden Koçyiğit, "Sinema bireysel bir sanat değil, biz ekip olarak başarıyı kucakladık ve onu yaşatmak için hep ekip ruhuyla çalıştık. Beni yetiştiren, emeği geçen Türk sinemasını var eden ustalarımı anmadan aranızdan ayrılmak istemiyorum. Gerçek onur, saygı, emek onların. Yaşasın Türk sineması" diye konuştu.